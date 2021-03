Basket, si prepara il match da 120 battiti al minuto con Faenza

Per i manfredi il derby del Carisport segue di appena 4 giorni il match interno perso di 20 contro la corazzata Omegna. Il 35 a 94 di valutazione la dice lunga delle difficoltà attuali dei ragazzi di coach Alberto Serra, ai box anch’egli contro i piemontesi così come sarà anche a Cesena. In luce l’ormai solito Ballabio, 13 punti in 30 minuti di gioco mercoledì scorso, e capitan Petrucci, 11 punti nonostante l’1/3 dall’arco. Dal canto suo però Cesena non può permettersi di sottovalutare nessuno, men che meno una squadra che ha dimostrato di avere tutti i numeri per poter competere ad alto livello in questa stagione, grazie soprattutto ad una chimica di squadra che rappresenta invece un obiettivo tutt’ora da conseguire per i bianconeri. Soprattutto alla luce della rivoluzione tecnica ancora in atto. Già, perché anche i Tigers arrivano al derby in una situazione differente rispetto a ciò che sarebbe stato. A partire da coach Tassinari, che appena domenica scorsa ha bagnato il suo esordio fra le mura amiche con la seconda vittoria in 3 partite. In campo per i bianconeri tornerà poi il grande ex di turno Gioacchino Chiappelli, di ritorno dalla squalifica di due giornate. Buone notizie dunque per il tecnico cesenate, che affronterà Faenza con un reparto lunghi rinforzato anche dall’arrivo dell’ottimo Agostini, chiamato a dare sostanza sotto canestro, ovvero là dove nella partita del PalaCattani i Tigers hanno più sofferto in difesa contro Filippini e Anumba.