M5S: “Comune rimandato in Storia!”

Non convince il MoVimento 5 stelle di Cesenatico l’accordo di programma promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena con l’Unione Rubicone e Mare, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e la Regione Emilia – Romagna, per la costituzione di un parco archeologico in rete nei comuni della Valle del Rubicone e la realizzazione dello stralcio di completamento del collegamento tra la SS9 “Via Emilia” in località S. Giovanni in Compito e il casello A14 “Valle del Rubicone”.

Il costo dell’opera è di 9 milioni di euro, di cui 7 milioni finanziati dal Ministero Infrastrutture e trasporti, 800 mila da sostenere con fondi dei comuni interessati e ulteriori 1 milione e 200 mila di competenza del Comune di Gatteo attraverso fondi privati: oltre 2 milioni per il costo del parco che si spera di ottenere dalla partecipazione al bando del Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo.

“Il progetto – prosegue la nota – merita un’attenta e ponderata valutazione in questo periodo storico dove la pandemia da Corona virus è tutt’altro che risolta e dove l’incertezza e la prudenza sono elementi imprescindibili per ogni amministrazione; l’Unione dei Comuni, di cui Cesenatico fa parte, vuole impegnarsi in un accordo di coesione che presenta purtroppo troppe incognite, nei costi ed organizzative”.