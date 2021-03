Oggi tutta l’Emilia Romagna diventerà “rossa”

Per noi non cambierà nulla perché la “zona rossa”, nelle province romagnole, è in vigore già da lunedì. Ma, salvo sorprese, oggi tutta l’Emilia-Romagna – per la prima volta – entrerà in zona rossa.

Molto difficile, infatti, che il monitoraggio della cabina di regia nazionale porti ad un esito differente. Del resto, gran parte della regione lo è già: oltre alla Romagna, Bologna, Imola, Modena e Reggio Emilia. Dunque le misure colpiranno adesso anche Piacenza, Parma e Ferrara. Le regole principali riguardano la chiusura dei negozi non essenziali; bar e ristoranti restano chiusi tranne asporto e domicilio; divieto di spostamento fra Comuni e anche all’interno dello stesso Comune salvo comprovate esigenze.