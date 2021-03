Verde pubblico, interventi in città. Sos parco di ponente

Il Parco di Ponente, infine, necessita di un urgente intervento forestale, teso a riqualificarlo dal punto di vista naturalistico e a migliorarne la sicurezza per i fruitori. Oltre a pioppi e platani, all’interno del Parco si osservano molti esemplari di Robinia pseudoacacia, tutti con la chioma per la maggior parte secca o sofferente. È pertanto intenzione dell’Amministrazione Comunale intervenire sostituendo gli esemplari esotici, secchi o sofferenti di Robinia pseudoacacia, nata spontanea ed infestante all’interno del Parco, con essenze autoctone, più idoneo all’ambiente ed al contesto naturalistico, paesaggistico e turistico.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli, dell’Assessore Valentina Montalti e del Presidente di Cesenatico Servizi Sandro Brandolini

“Quando parliamo di manutenzioni riguardo a un aspetto così importante come il verde di una città spesso vorremmo fare “tutto e subito”: è normale e capisco quanto questo tema stia a cuore ai cittadini. Abbiamo deliberato questo primo stralcio dopo il grande lavoro a cavallo tra 2020 e inizio 2021. Procediamo passo dopo passo, con pazienza, senza fermarci, per migliorare le criticità che vediamo e che ci vengono segnalate da cittadini e dai tecnici. È un lavoro lungo che però sta già dando i suoi frutti e che continuerà anche nei prossimi mesi”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

“Innanzitutto voglio ringraziare il nostro responsabile del verde Fabio Ceccarelli che con competenza e professionalità guida gli interventi di Cesenatico Servizi in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Il verde pubblico è un biglietto da visita per i turisti che arrivano e anche un elemento fondamentale per i cittadini. Ci stiamo impegnando a fondo per preservarlo e anche per fare in modo che migliori giorno dopo giorno”, il commento dell’Assessore Valentina Montalti.

“Questo intervento si inserisce nel segno della continuità con gli altri interventi straordinari di questi mesi che sono necessari per migliorare le aree verdi di Cesenatico che in passato erano state trascurate. Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Amministrazione e i tecnici per fare sempre meglio”, le parole di Sandro Brandolini.