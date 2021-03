L’ultimo post su Facebook di Raoul: “Il Covid è una brutta bestia”

Il 6 marzo l’ultimo post su Facebook del re del liscio Raoul Casadei, nel quale ringraziava i fan per l’energia che le molte telefonate e i messaggi di vicinanza gli hanno dato durante la degenza in ospedale: “Grazie a tutti per i messaggi, le telefonate, gli auguri… siete tantissimi! La vostra energia positiva è arrivata…. stiamo tutti meglio! Soprattutto Raoul. Ci vuole pazienza ma la risposta è buona. Il Covid è una brutta bestia, speriamo che ci abbandoni per poter tornare tutti a una vita normale. Sinceramente non abbiamo fretta di fare il tampone d’uscita, preferiamo sconfiggerlo per bene. Grazie a tutti per l’affetto e la disponibilità! Saluti dal Recinto”.