Bufalini, manca personale: anche gli ortopedici nei reparti Covid

Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare partiranno le nuove riconversioni dei reparti mentre gli interventi non ritenuti urgenti sono già stati, in parte, sospesi.

“E’ in atto una radicale riconversione e non solo di reparti ma anche di infermieri e di medici – spiega Carlo Lusenti, direttore degli ospedali del Cesenate, già primario e assessore regionale alla Salute – stiamo riconvertendo soprattutto professionalità. Ci sono professionisti, come i rianimatori, gli internisti e gli pneumologi, che dai primi momenti si sono occupati di pazienti Covid, ma ora non bastano più. Per fare assistenza ai ricoverati abbiamo riconvertito colleghi con altre specializzazioni: urologi, ortopedici che, sollevati dai loro compiti abituali, oggi si occupano di pazienti Covid”.