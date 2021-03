Casadei, dopo il dolore per la morte il calvario dell’ultimo saluto

Oltre alla tragedia della morte anche il calvario dell’ultimo saluto.

Saranno giorni davvero strazianti per tutti i membri della famiglia di Raoul Casadei che, provati dalla perdita del loro caro e rinchiusi in quarantena nella loro casa di viale delle Nazioni a Gatteo Mare, non potranno neppure dedicargli l’ultima carezza.

La grandeur del personaggio – in tempi normali – avrebbe imposto una cerimonia in grande stile, ma Raoul Casadei era stato chiaro: nessun funerale, niente lacrime ma solo sorrisi per il “profeta dell’allegria”.

Dunque, a prescindere dalla “zona rossa” – che non avrebbe comunque consentito in alcun modo assembramenti – le sue esequie, per volontà dello stesso Raoul, avverranno in forma privata e derogando dai rituali protocolli funebri. Nessun de profundis – aveva detto il “re del liscio” – al massimo una bella mazurca.

Per gli omaggi della gente, invece, bisognerà aspettare ancora diverse settimane, almeno fino a quando la pandemia non concederà una tregua.