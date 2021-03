E Cesenatico programma già l’estate

Per gli eventi della prossima stagione estiva sono stati stanziati € 600.000,00 oltre ai € 350.000,00 per supportare le iniziative degli operatori e le associazioni locali. Oltre 1 milione di euro dunque per lanciare Cesenatico nell’estate che sarà con la conferma di tanti appuntamenti ormai entrati a far parte della tradizione e anche interessanti novità con all’orizzonte una manifestazione sportiva di interesse nazionale per cui si sta lavorando.

Il nuovo portale di VisitCesenatico, che sarà online per il mese di aprile, non sarà solo un sito web ma diventerà un vero e proprio racconto di Cesenatico, della sua offerta e di tutte le tradizioni turistiche e non. La redazione locale, polo del sistema turistico regionale, è già al lavoro per costruire questa narrazione con in parallelo la progettazione grafica che va avanti. Il nuovo portale, finanziato per complessivi € 50.000,00 accentrerà al suo interno gli asset culturali della città: Museo della Marineria, Casa Moretti e Galleria Comunale “Leonardo Da Vinci”. Uniti sonno la stessa egida ma tutti con nuovi portali delicati.

Il go-live del sito sarà supportato con una campagna di comunicazione integrata, già finanziata con € 50.000,00, ripartiti su media online e offline e concentrati in maniera prioritaria sui mercati di prossimità da cui si attendono i primi arrivi. A bilancio sono stati stanziati poi € 160.000,00 per ulteriori interventi promozionali da definire con target e tempistiche in sinergia con gli operatori del settore per creare un circolo virtuoso tra pubblico e privato.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli e dell’Assessore Gaia Morara

“Anche in un momento come questo la programmazione turistica non può e non deve fermarsi e dobbiamo avere la visione e il coraggio di guardare al futuro. Il turismo è una delle anime più lucenti di Cesenatico e le risorse messe in campo sono molto importanti, sai per visione e lavoro che per impegno economico. Il nuovo portale darà un impulso significativo alla promozione turistica e gli eventi terranno viva Cesenatico durante tutta la stagione. Presto ne annunceremo uno a carattere sportivo di grande interesse nazionale”, il commento del Sindaco Matteo Gozzoli.

“La programmazione è condizionata all’evoluzione della pandemia, ma ci è sembrato utile dare dei segnali di impulso per la nuova stagione. Circa 1.3 milioni verranno impiegati dal Comune per il 2021 tra Promozione ed Eventi, a conferma dell’importanza data al comparto turistico, indipendentemente da quando avverrà la ripresa delle attività. Stiamo tenendo alta l’attenzione su eventi e iniziative che avranno possibilità di svolgersi indipendentemente dalle restrizioni. Le risorse di comunicazione già stanziate ci permettono di avviare la promozione del nuovo visitcesenatico in tempi rapidi”, le parole dell’Assessore Gaia Morara.