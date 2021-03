Oggi a Rimini le spoglie di Raoul Casadei saranno cremate

Intanto, come detto nei giorni scorsi, non ci saranno esequie funebri. E non per colpa dell’emergenza Covid. Il “re del liscio”, infatti, aveva sempre detto di non gradire la tristezza dei funerali. E così sarà.

Quando le condizioni pandemiche lo consentiranno, però, verra certamente organizzata una grande celebrazione postuma per rendere omaggio, nel segno dell’allegria, al grande profeta della musica romagnola. In tal senso, ieri il figlio Mirco si è sentito con il Governatore Bonaccini che gli ha ribadito la volontà da parte della Regione di allestire una festa popolare all’altezza della fama di Raoul.

E, sempre ieri, da segnalare la telefonata intercorsa tra i sindaci di Cesenatico e Gatteo per l’intitolazione di una strada o di una piazza. Potrebbe profilarsi anche l’ipotesi di dedicargli la strada in cui ha vissuto negli ultimi anni (viale delle Nazioni) ma restano da valutare le implicazioni burocratiche che potrebbero insorgere con questa variazione toponomastica (chi risiede nella via dovrebbe procedere all’aggiornamento dei documenti personali). Anche in questo caso se ne riparlerà più avanti.