Tampone sbagliato, l’Ausl smentisce. E noi confermiamo

Riceviamo e pubblichiamo

“In merito all’articolo da voi pubblicato relativo al doppio esito del tampone di un 50enne cesenate, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dopo opportuna verifica, ritiene doverose precisare quanto segue:

Va anzitutto chiarito che l’Azienda USL non comunica gli esiti dei tamponi tramite sms. Bensì tramite l’invio di un messaggio vocale in caso di esito negativo oppure, in caso di esito positivo, questo viene comunicato telefonicamente, a voce, direttamente da un operatore sanitario qualificato.

Ciò premesso, si precisa che l’AUSL non ha provveduto a comunicare alcun esito negativo al signore che è stato contattato telefonicamente e direttamente da un operatore sanitario per comunicargli l’esito positivo. Non c’è stato quindi alcun errore da parte dell’Azienda USL”.