Basket, Tigers affilano le unghie per il benvenuto a Imola

Appena 4 giorni dalla vittoria contro Faenza e per i Tigers di coach Tassinari è già tempo di tornare sulle tavole amiche del Carisport. Avversario di turno, nel recupero della 11^ giornata, è l’Andrea Costa Imola, per un derby che non si giocò a causa della messa in quarantena dell’intero gruppo squadra da parte della AUSL locale. Di lì l’innesco di una serie di recuperi che hanno coinvolto, oltre ai bianconeri, anche Oleggio e Rimini. Se la gara coi biancorossi è ad oggi rinviata a data da destinarsi, quella contro Oleggio è andata in scena al PalaRuggi appena domenica scorsa, all’indomani della vittoria cesenate su Faenza. Esattamente come per i manfredi, anche per Imola il rientro dallo stop sanitario è, soprattutto sul piano della condizione fisica, decisamente in salita. Il netto 77-94 con il quale i piemontesi hanno espugnato Imola ne è l’evidenza più netta, amplificata da numeri che raccontano di una Imola decisamente diversa da quella incontrata nel girone di andata: 41% da 2, 31% da 3, 22 rimbalzi in meno rispetto ai 54 catturati da Oleggio. Proprio a rimbalzo, e più genericamente nel gioco sotto canestro, Cesena potrebbe trovare il grimaldello giusto per scardinare la retroguardia imolese.