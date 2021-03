“Vie Raoul Casadei in tutta la Romagna”

Una petizione su change.org per ricordare la vita di Raoul Casadei. La nota piattaforma di petizioni online ha già raccolto circa 1500 adesioni. La volontà di chi l’ha lanciata è quella di dedicare una via a Raoul Casadei in ogni città della Romagna. Una bella idea che chiama in causa i comuni romagnoli, molti dei quali avranno già pensato a qualcosa di simile. Resta da capire chi sarà il primo a metterla in pratica.