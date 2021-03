Aspettando il “picco della curva pandemica”

Come hanno già lasciato intendere chiaramente i vertici della sanità regionale, non ci sono i tempi tecnici per scendere sotto l’1 prima di Pasqua e dunque non potranno essere gli algoritmi del sistema sanitario a decretare la fine della zona rossa entro tre settimane.

Per il “cambio di fascia” ci vorrebbe una scelta politica che stabilisse che, poiché la campagna vaccinale prosegue e le temperature cominciano ad abbassarsi, anche in presenza di un indice Rt superiore all’1, le attività gradualmente possono riaprire. Ma, ad oggi, ha sempre prevalso la prudenza e la politica non si è mai assunta una responsabilità così grande. Non l’ha fatto il Governo Conte, difficile che lo faccia Draghi.