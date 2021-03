Bollettino Covid: impennata record di contagi e ricoveri

Aumentano nella provincia di Forlì-Cesena, nella giornata odierna (mercoledì 17 marzo), i nuovi casi di positività al Covid-19. In totale sono 338. Nel Cesenate sono 171 (di cui 123 sintomatici).

+++ IL BOLLETTINO DI IERI +++

Rispetto a ieri diminuiscono i casi registrati in Emilia Romagna, i nuovi casi sono 2.026, su un totale di 37.456 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5.4%. Da qualche settimana a livello nazionale viene preso in considerazione il numero complessivo di tamponi fatti, molecolari e rapidi, anche base di raffronto dei nuovi positivi. Lo stesso avviene nelle regioni.

Dei nuovi contagiati sono 960 gli asintomatici, di questi 542 persone sono in isolamento domiciliare e 690 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. E’ on line il nuovo portale con l’aggiornamento in tempo reale delle vaccinazioni effettuate in Emilia Romagna.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia Romagna vede Bologna con 422 nuovi casi, poi Rimini (261), Ravenna (216), Reggio Emilia (215) e Modena (210); quindi Ferrara (173), Cesena (171), Forlì (167). Infine, Imola (80), Parma (79) e Piacenza con 32 casi.

Il punto del direttore di Ausl Romagna. “I dati di questa settimana – commenta Mattia Altini, direttore di Ausl Romagna – ci consegnano una curva del contagio ancora in ascesa, che impegna sensibilmente anche le nostre strutture ospedaliere. Le misure adottate dalla Regione e dai Comuni del nostro territorio, speriamo comincino a produrre gli effetti di abbassamento della circolazione del virus. L’altra arma che abbiamo a disposizione, oltre alla responsabilità che ciascuno di noi dovrebbe mantenere nel comportamento, è rappresentata dal vaccino. Ma anche su questo versante continuiamo ad andare a rilento nell’approvvigionamento. Speriamo che presto si sblocchi la vicenda di AstraZeneca e attendiamo con fiducia il pronunciamento dell’Ema e conseguentemente le decisioni di AIFA. E’ comprensibile che di fronte a questi episodi i cittadini possano provare smarrimento e preoccupazione. Voglio dire loro che quello di cui devono maggiormente temere è contrarre il Covid per il rischio di complicanze che può comportare. I vaccini rappresentano l’unico strumento che abbiamo a disposizione per combattere i virus e le malattie che senza vaccino hanno da sempre purtroppo prodotto molti lutti”.