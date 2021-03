Nuovo regolamento. 5 Stelle: “Necessario salvaguardare le imprese”

“E’ necessario rivedere al ribasso l’imposta pagata da esercenti che operano in zone di Cesenatico che negli ultimi 15-20 anni sono divenute tutt’altro che di rilevanza turistica e per le quali chiudere i conti in attivo è sempre più complicato, zone dove il Comune non investe per realizzare eventi o dove gli spazzini non si sono mai visti – continuano i Penstastellati – Va ricordato agli amministratori che grazie all’esistenza di queste attività economiche si mantiene vivo e curato un pezzo di città. Nel nuovo regolamento l’attenzione dovrebbe essere riservata anche alle edicole presenti nel territorio comunale. Nelle località limitrofe, già da tempo, le amministrazioni hanno posto sotto tutela la salvaguardia dei chioschi degli edicolanti per evitare la loro chiusura. Rimini, Cesena, Gambettola sono solo alcune delle città dove il numero delle edicole ha iniziato a ridursi drasticamente e le amministrazioni sono intervenute con tavoli tecnici finalizzati ad evitarne la chiusure. Nonostante le richieste avanzate in questi anni in consiglio comunale, ad oggi nulla è stato fatto. Il calo di vendite dei giornali non è certo colpa degli amministratori di Cesenatico, ma è impensabile che il Comune possa pretendere imposte da attività economiche che oggi non possono più sopportare, portandole alla chiusura”.