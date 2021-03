Riaperte le prenotazioni: “Ma il vaccino non si sceglie”

Prosegue, seppur in un clima di diffidenza, la campagna vaccinale.

Dopo il caso AstraZeneca e in attesa del pronunciamento dell’Ema sulla sua sicurezza, nella giornata di ieri, sono state riaperte le prenotazioni per gli over 75. Lo ha comunicato l’Ausl che ha anche chiarito la madre di tutte le questioni con un perentorio: “Il vaccino non si sceglie”.

Lo ha ribadito, a chiare lettere, anche il direttore generale dell’azienda sanitaria romagnola Tiziano Carradori: “Chi si prenota dovrà comunque accettare il vaccino che gli sarà proposto perché quella dose è frutto di una scelta sanitaria condivisa”. Come dire, “se facciamo il vaccino significa che è sicuro”.

Una posizione già espressa dal Ministro della Salute Speranza che ha dichiarato che “chiunque rifiuterà AstraZeneca finirà in fondo alla fila”.