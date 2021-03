Speranza: “In futuro anche i farmacisti faranno i vaccini”

Le farmacie potrebbero diventare uno degli snodi strategici più importanti di questa campagna vaccinale. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ieri in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, ha infatti dichiarato che è allo studio un progetto che prevede che, in futuro, le vaccinazioni possano essere effettuate direttamente dalle farmacie. Non solo dunque consolle di prenotazioni, ma veri e propri presidi in cui inoculare le dosi.