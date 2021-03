Dieci giorni in “zona rossa”, ma i contagi crescono ancora

Il lockdown formato “Bs” (buon senso) non sta dando ancora i risultati sperati. Dopo oltre dieci giorni in zona rossa la curva dei contagi è ancora in ascesa e ieri nel cesenate si sono avuti 171 nuovi casi. Di questi solo 48 non presentano sintomi, segno che – rispetto a qualche settimana fa – il virus è mediamente più aggressivo.

Aumenta di pari passo anche la pressione sugli ospedali. Con 721 ricoveri, Ausl Romagna raggiunge il picco di posti letto Covid occupati da inizio pandemia. Il report settimanale dell’azienda sanitaria romagnola – che fotografa la situazione dall’8 al 14 marzo – parla di 5.825 positività su 47.683 tamponi eseguiti, per un tasso di positività del 12,2%, evidenziando quindi un trend in crescita dei nuovi positivi. I 721 ricoveri, di cui 56 in terapia intensiva (il numero più alto mai registrato), vede infatti un rialzo di 145 ricoverati rispetto alla settimana scorsa.