Facciamo la pizza? Il corso dedicato ai bambini

Il corso, totalmente gratuito, verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione. I bambini dovranno essere pronti per connettersi dalle 17.30 con gli ingredienti per la pizza.

“L’emergenza sanitaria che viviamo da molti mesi, e le conseguenze del lockdown sui nostri figli, ci ha costretto a modificare, la quotidianità e le modalità relazionali e comunicative – spiegano dall’associazione – Questa situazione è destabilizzante e difficile per tutti e diventa particolarmente problematica per i bambini. In questo clima abbiamo deciso di organizzare questo corso, per dare ai bambini la possibilità di incontrarsi anche virtualmente e potere esprimersi attraverso le mani”.