Ricevuta di ritorno per l’Imola. Tigers attendono Ozzano

Terza vittoria consecutiva per i Tigers Cesena che, di fronte ad una Imola in piena crisi di condizione post Covid, regola gli avversari con un netto 81-55, continuando a convincere in difesa e a crescere in attacco. La strada è dunque tracciata per i ragazzi di coach Tassinari che domenica prossima ospiteranno Ozzano, altra formazione falcidiata dall’infezione pandemica, per inaugurare la seconda fase del campionato e prepararsi a lottare per stabilizzarsi in quota playoff.