Si va verso lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 5mila euro

Con la messa a punto del decreto legge Sostegni si arriverà finalmente alla definizione dei dettagli relativi al condono delle cartelle esattoriali. Un condono che cancellerà in automatico molti dei debiti accumulati dai contribuenti italiani tra il 2000 e il 2015.

Va precisato che la norma non condonerà in nessun modo i maxi-debiti dei “grandi evasori”, ma riguarderà invece quelle pendenze di entità più modeste che, di solito, hanno maturato famiglie e piccoli risparmiatori.

Tra le ipotesi più gettonate quella secondo cui non dovranno pagare più nulla all’erario coloro che avevano debiti residui fino a 5mila euro. In pratica, se le indiscrezioni saranno confermate, si andrà verso la cancellazione automatica per 61,5 milioni di cartelle per un controvalore di 70 miliardi di euro (il 7% del magazzino di agenzia delle Entrate-Riscossione che attualmente ammonta a quasi mille miliardi).