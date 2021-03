In via Leonardo da Vinci uno scorcio d’imbarazzante degrado

Anche se in giro c’è poca gente e le attività sono chiuse non può venir meno il dovere del decoro. E di decoro ce n’è davvero poco in quello scorcio di via Leonardo Da Vinci, a poche decine di metri dal comando della Polizia Municipale, dove – complice anche l’asfalto drammaticamente deteriorato – si respira una vaga aria di decadenza.

Un nostro lettore, ieri a passeggio per il centro di Cesenatico, ci ha inviato alcune foto nelle quali si vede un contenitore dei rifiuti spaccato in due. Attorno cassonetti strapieni e cartacce e bottiglie sparse un po’ dovunque.