Insulti alla consigliera Giulia Zecchi, nessuno chiede scusa e…

“Sorprendentemente, infatti, i verbali della seduta non riportano l’epiteto rivoltomi da Mauro Bernieri, nonostante l’audio sia chiarissimo. Nella trascrizione si legge ‘parole incomprensibili’, nonostante l’offesa sia comprensibilissima. A questo punto la questione non riguarda più la maleducazione e la supponenza di un amministratore, come Bernieri, ma entra pienamente nel piano politico e istituzionale. Servono chiarimenti immediati: in primo luogo, sui motivi per cui il consigliere non sia stato ripreso dal presidente del consiglio comunale e, in seconda istanza, su come sia potuta avvenire la diffusione di una trascrizione non fedele alla registrazione – continua Giulia Zecchi – Nel merito presenteremo un’interrogazione, ma pretendo anche le scuse da parte del sindaco Matteo Gozzoli. Non sono certo una suffragetta militante che vede le donne solo come esseri deboli e vittime, tuttavia da un partito come il Pd che fa una bandiera la lotta alla parità di genere, mi sarei aspettata ben altro trattamento. Segno che anche questa battaglia piddina è finta e di facciata come le altre. A proposito, vorrei anche ricordare che Bernieri mi ha attaccato perché difendevo le imprese in questo momento così critico. Per lui, come del resto per il Pd, partite Iva, commercianti e operatori si lamenterebbero pur avendo cospicui conti in banca. Evidenti la cattiva fede e l’estraniazione dalla realtà di tante aziende. C’è molto su cui meditare”.