Bollettino Covid: diminuiscono i contagi, a Cesenatico un decesso

Il Report settimanale sull’andamento dell’epidemia in regione è disponibile al link e contiene anche i dati di contagio in ambito scolastico. In particolare, i contagi in ambito scolastico nel periodo 8 marzo – 21 marzo 2021, hanno registrato 2.921 nuovi casi fra bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori e 353 nuovi casi fra docenti e personale scolastico.

Si registrano 57 nuovi decessi: 1 in provincia di Piacenza; 2 nel parmense; 2 nella provincia di Reggio Emilia; 9 nella provincia di Modena; 23 nella provincia di Bologna; 4 nella provincia di Ferrara; 3 in provincia di Ravenna; 12 in provincia di Forlì-Cesena (sei donne, di 74, 78, 79, 83, 84 e 93 anni; sei uomini, rispettivamente di 61, 68, 73, 77, 83 e 94 anni); 1 nel riminese.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 395 (+5 rispetto a ieri), così distribuiti: 9 a Piacenza, 25 a Parma, 33 a Reggio Emilia, 77 a Modena, 119 a Bologna, 32 a Imola, 35 a Ferrara, 19 a Ravenna (+2), 10 a Forlì (+1), 7 a Cesena (invariato) e 29 a Rimini (+2).

Le persone complessivamente guarite salgono a 235.512 (2.671 in aumento rispetto a ieri).

