Fratelli d’Italia: “Fate allenare i cani da caccia anche in zona rossa”

“Consentire l’addestramento dei cani nei campi degli ATC e delle aziende faunistiche anche con Zona Rossa”. E’ la richiesta di Luca Bartolini ed Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia Forlì-Cesena) che, sul tema, hanno inviato una nota: “Siamo stati sollecitati da tanti cacciatori romagnoli che con la zona rossa sono impossibilitati a tenere in esercizio fisico i propri cani – dicono – quindi abbiamo fatto presentare dal nostro capogruppo in Consiglio Regionale, Marco Lisei, un’interrogazione confidando che Bonaccini dimostri, almeno su questo tema, la stessa sensibilità per i cacciatori ma soprattutto per i loro ausiliari dimostrata dal suo collega Acquaroli Presidente della Regione Marche così come da altri Presidenti di Regione”.