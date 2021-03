Troppi ricoveri, difficile scalare in fascia arancione prima di maggio

Venerdì prossimo, dal nuovo monitoraggio della cabina di regia nazionale, emergeranno molto probabilmente dati migliori di quelli visti finora. Ma ancora non sufficienti a scalare già verso l’arancione. I prossimi giorni saranno dunque un banco di prova importante ma, come detto, i segnali positivi si vedono già: l’Rt regionale è a 1.18 e dunque non lontanissimo dalla soglia fatidica dell’1 (quando il 15 marzo la regione entrò in zona rossa l’Rt era superiore all’1,30).

Le notizie positive, però, finiscono qui perché il dato dei ricoveri, come detto, continua a preoccupare: i pazienti in terapia intensiva sono sei in meno (390) ma quelli nei reparti Covid 137 in più (3.702). Significa 4.092 ammalati in corsia, un terzo a Bologna. I numeri restano dunque da zona rossa.

Intanto, questo piccolo miglioramento è bastato per tornare a parlare del ritorno in classe degli studenti. “Ci sono regole nazionali da rispettare – ha detto ieri Bonaccini – c’è un Dpcm che fissa quando le scuole devono essere chiuse. Non appena avremo i numeri che consentono di riaprirle, lo faremo. Mi auguro sia l’ultimo anno scolastico con la didattica a distanza”. Nelle scuole “abbiamo avuto oltre 400 focolai da gennaio a oggi. Noi ci auguriamo che possano riaprire il prima possibile”.