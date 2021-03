Cesenatico XL: concessioni gratuite anche per l’estate 2021

La Giunta Comunale ha approvato la delibera per confermare le linee guida per la gestione delle occupazioni temporanee di suolo pubblico per le aree di interesse turistico e commerciale del Comune di Cesenatico.

Il pacchetto di misure straordinarie gratuite “Cesenatico XL” riprende l’idea che ha avuto successo nella passata stagione turistica e lo fa con largo anticipo per dare modo alle attività di rinnovare le concessioni o fare richiesta per nuovi spazi. Lo scopo è sempre lo stesso, ovvero fornire supporto alle numerose attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali o artigianali presenti sul territorio comunale che, per proseguire la propria attività, abbiano necessità di ampliare le occupazioni di suolo pubblico, al fine di garantire il distanziamento interpersonale previsto dai protocolli di sicurezza per il contrasto del Covid-19. Nel 2020 le concessioni gratuite rilasciate nell’ambito di questa iniziativa sono state 78.

Oltre a Cesenatico XL, completamente gratuito, il DL Sostegni del Governo ha esentato al pagamento della Cosap fino al 30 giugno.

Lo schema del disciplinare denominato Cesenatico XL (extra large), si sviluppa su diverse linee di intervento, a seconda della conformazione e delle caratteristiche del territorio comunale ed è in tutti i casi gratuito.

Sul lungomare Carducci, e sulle vie a vocazione commerciale per le attività già titolari di concessioni ricorrenti di suolo pubblico l’amministrazione metterà a disposizione, a titolo gratuito, gli stalli blu di sosta auto come aree per ampliamento delle superfici di somministrazione.

Numerose attività collocate in centro storico lungo via Mazzini, Saffi, Fiorentini, che oggi non sono concessionarie di suolo pubblico, potranno fare richiesta gratuita di nuove occupazioni sugli stalli blu presenti e, per le ore serali sono in previsione pedonalizzazioni finalizzate sia a consentire le attività commerciali, sia a garantire il distanziamento necessario ai fini della sicurezza sanitaria. Le occupazioni extra si potranno realizzare con materiali leggeri, delimitate da fioriere con la possibilità di installazione di tavolini, sedie e ombrelloni.