Droga negli ovetti Kinder: due pusher in manette

Dentro gli ovetti Kinder avevano nascosto 77 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana. I due pusher sono stati pizzicati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, dopo una perquisizione nell’abitazione dei due cittadini albanesi, che si trova nel Comune di Cesenatico, sul confine con Cervia.

Lunedì 22 marzo è scattato l’arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella perquisizione domiciliare sono stati sequestrati, oltre alla droga, anche 34 grammi di mannite, un rotolo di pellicola trasparente per il confezionamento dello stupefacente, due tessere bancomat probabilmente intrise di cocaina, un coltello e 890 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti provento di spaccio.