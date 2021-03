Ordinanza balneare Emilia Romagna 2021: ecco l’estate che verrà

La distanza interpersonale sulle spiagge sarà di almeno un metro, derogata per i soli membri del medesimo nucleo famigliare o per persone che pernottino nella stessa stanza, o abitino nello stesso appartamento.

A tavola aumentano le distanze tra turisti, viene incentivato il servizio di delivery sotto l’ombrellone.

Le spiagge libere saranno a numero chiuso, per evitare assembramenti, con i turisti accompagnati da hostess e steward, che avranno soprattutto il compito di presidiare gli ingressi.

Via libera ai giochi gonfiabili solo se i bimbi potranno stare ad almeno un metro di distanza tra loro, con sorveglianza affidata ai genitori o agli animatori.

Due metri invece per le attività sportive, dai racchettoni al puddle al beach volley. Tra le novità il divieto assoluto per l’intera riviera (la scorsa estate era solo a Rimini) di utilizzare bicchieri, cannucce, piatti, posate in plastica usa e getta. Ma ciò solo “a partire dal 15 luglio – chiarisce Corsini – per consentire ai titolari di smaltire le scorte precedenti”.

Infine, la data di inizio stagione, che – salvo un aggravamento della pandemia – partirà il 29 maggio.