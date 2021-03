Si torna a parlare di scuola in presenza, ma non per le superiori

Che cosa accadrà dopo Pasqua? Saranno, come sempre, i dati sul contagio a indirizzare ogni decisione, ma il nuovo decreto legge Covid dal 7 aprile potrebbe dare i primissimi segnali di riapertura, a partire dalle scuole.

Per il momento non c’è nessuna decisione in tal senso, ma il tavolo governativo è già al lavoro per disegnare gli scenari post-pasquali e, da quanto si apprende, è improbabile che il nuovo decreto legge si limiti a prorogare quello oggi in vigore. L’impianto non dovrebbe essere stravolto ma l’intenzione sarebbe quella di avviare quel percorso di graduale apertura indicato ieri dal ministro dell’Economia Daniele Franco.

E tutti gli occhi, neanche a dirlo, sono puntati sulla scuola: quasi impossibile pensare ad un ritorno in classe per gli studenti delle superiori, ma il pressing è fortissimo per un ritorno in presenza di tutti gli studenti fino alla prima media, anche in zona rossa.