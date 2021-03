Collisione al largo di Cesenatico, affonda peschereccio

L’equipaggio è stato issato a bordo dell’altra nave e al momento non pare siano in pericolo di vita. La Capitaneria di Rimini sta seguendo la vicenda, ma con probabilità anche Cesenatico darà il proprio contributo con un mezzo che raggiungerà il luogo del sinistro anche per verificare che non ci siano danni ambientali. Per ora infatti la priorità è stata data alla salute e alla vita dei marinai che saranno portati, secondo le prime informazioni, al porto di Ravenna per gli accertamenti medici.