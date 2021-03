I monoclonali si useranno anche in Emilia Romagna

Anche in Emilia Romagna sono arrivati i primi farmaci monoclonali, la cura innovativa contro il Covid-19. Alcuni infatti sono già in distribuzione e altri sono in fase di approvazione dall’Aifa.

La Regione ha predisposto un documento con le linee guida per il loro utilizzo e a breve provvederà a distribuirli alle aziende sanitarie. In Toscana infatti un paio di giorni fa sono state già consegnate le prime fiale ai medici.

Si tratta di farmaci a base di anticorpi monoclonali che sono progettati per legarsi alla proteina spike di Sars-Cov-2, in modo da impedire al virus di penetrare nelle cellule dell’organismo. Medicine che dovrebbero essere somministrate nella fase iniziale della malattia per impedire che si aggravi e diminuire ulteriormente il numero dei ricoveri, l’aspetto più critico della pandemia.