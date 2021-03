Maestre degli asili in ferie forzate: per la legge non si può

Per questo Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale degli asili dell’Unione Rubicone-Mare e dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Longiano e Gambettola proclamando lo stato di agitazione del personale. Lunedì scorso si è tenuta, in videoconferenza, una conciliazione davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena.

“La mediazione ha avuto esito positivo con i Comuni di Borghi, Cesenatico, Longiano e Sogliano, che hanno confermato la continuità lavorativa per il proprio personale scolastico nelle prossime settimane di zona rossa, mentre si è conclusa negativamente per l’Unione Rubicone e Mare e Gambettola, che hanno confermato a testa bassa la propria posizione in piena solitudine, confermando le imposizioni unilaterali al personale” denunciano i sindacati della triplice.

Per questo i sindacati daranno corso “alla mobilitazione per difendere i diritti e la continuità dei servizi educativi pubblici anche per quanto riguarda il rapporto numerico con l’utenza, come quello in questione che non può e non deve essere un mero risparmio economico a danno della disponibilità, della dignità del personale e della stessa sicurezza del servizio”.