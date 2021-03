E’ suonata la campanella per la scuola di alta formazione Irecoop

“Al corso – spiega il referente del progetto di formazione Luca Bartoletti – si sono iscritte una trentina di persone appartenenti a cooperative di diversi settori, in particolare agrindustria, sociale e meccatronica. I relatori, tutti appartenenti a Confcooperative Romagna, all’università di Bologna e ad Aiccon grazie all’intervento di Paolo Venturi, hanno approfondito i temi che hanno un valore strategico per la cooperazione, toccando in particolare quelle peculiarità che le cooperative hanno e che possono diventare il ‘plus’ per uscire dalla crisi post-pandemica”.

Nell’ultima parte dell’incontro è stata presentata una ricerca dell’Università di Bologna (relatore il professor Flavio Delbono) sulla distintività del modello cooperativo, “un sistema che, nei momenti di crisi – conclude Bartoletti – è più risiliente e riesce a mantenere la sua forza lavoro e a generare quelle risorse che diventeranno essenziali quando la crisi sarà finalmente conclusa”.

Nella foto il referente del progetto Luca Bartoletti con la collaboratrice Vania Sanna