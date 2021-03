Noleggio monopattini, il Comune ricerca l’operatore

Sono disponibili sul sito del Comune di Cesenatico i moduli necessari per presentare le manifestazioni di interesse per il servizio sperimentale di noleggio monopattini sul territorio comunale con sistema di sharing e free floating. Il termine per poter presentare la documentazione richiesta è fissato per sabato 24 aprile. Le richieste vanno presentate tramite posta certificata all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it indirizzandole all’Unita di Progetto Ambiente del Comune di Cesenatico.

I termini del servizio. Il servizio è aperto alle manifestazioni di interesse di operatori in condizione di proporre da un minimo di 100 a un massimo di 300 monopattini da introdurre sul territorio comunale. L’operatore dovrà fornire un sistema di monitoraggio costante dei flussi fornendo informazioni in tempo reale attraverso siti web, app per smartphone e comunicazione costante attraverso i social media. Tutti i dati acquisiti saranno condivisi in maniera costante con il Comune di Cesenatico. Anche il noleggio dovrà passare tramite un’apposita applicazione secondo un sistema di pagamento su base di tariffe a tempo. È auspicabile che l’applicazione che verrà proposta sia integrata nella maniera migliore possibile agli altri strumenti già proposti dalla mobilità di Cesenatico. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monopattini, del loro corretto funzionamento e della sicurezza sarà un requisito importante con i tecnici del Comune di Cesenatico che effettueranno controlli periodici a campione.

I soggetti, per poter presentare richiesta, devono essere titolari dell’introduzione di almeno 150 monopattini in un’altra città o avere complessivamente almeno 300 monopattini in gestione.

Molta attenzione è posta sul tema della sicurezza con il vincolo per ogni veicolo di avere una velocità massima consentita di 25 km/h con un’ulteriore limitazione a 6 km/h nelle aree pedonali. Gli utilizzatori dovranno aver compiuto il quattordicesimo anno di età e indossare il caschetto protettivo fino al diciottesimo anno di età. Sarà inoltre obbligatorio indossare giubbotto e bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo di oscurità. Sarà assolutamente vietato trasportare passeggeri, oggetti o utilizzare il monopattino come traino. Per quanto riguarda le aree di circolazione, il transito dei monopattini sarà interdetto lungo le strade extraurbane principali e secondarie, nelle strade urbane con limite di velocità superiore ai 50 km/h, all’interno delle aree pedonali in cui vige il divieto di circolazione anche delle biciclette e nelle strade dove vige il divieto di circolazione ai velocipedi.

Il Comune di Cesenatico si impegna a concedere e individuare gli spazi necessari per il parcheggio e la sosta dei monopattini con anche eventuali locker per caschi e giubbotto retroriflettenti.