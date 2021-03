Pasqua: i controlli della Polizia Locale

Continua il lavoro della Polizia Locale di Cesenatico per far rispettare le norme anti Covid in queste settimane di zona rossa per tutta l’Emilia Romagna.

Da gennaio a oggi, con le norme che sono periodicamente cambiate, è proseguita quotidianamente l’attività di controllo su attività e persone per garantire l’osservanza di ordinanze e DPCM. Oltre al lavoro ordinario e continuo svolto sul territorio, una pattuglia si è dedicata solo ed esclusivamente al controllo del rispetto delle norme anti Covid con turni che hanno coperto tutta la giornata e il lavoro continuerà anche nei giorni delle festività pasquali che, seppur soggetti alle massime restrizioni, potranno presentare criticità. In questo senso il Comando della Polizia Locale di Cesenatico si atterrà alla consueta ordinanza del Questore che coordina l’attività del controllo del territorio con particolare attenzione a determinate criticità nei momenti sensibili dell’anno mettendo a sistema un coordinamento interforze anche con l’Arma dei Carabinieri con cui la collaborazione è proficua e continua.

Dal 1 gennaio a oggi sono state controllate 3.177 attività, una ventina di persone con autocertificazione con 8 sanzioni comminate e 4 esercizi sanzionati. Va detto che giornalmente vien inviato in Questura il report di tutta l’attività svolta ai fini del monitoraggio della situazione del territorio.