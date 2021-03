Passione e ricordi nel nome di Bacco. Nasce la Cantina Villa Carolina

Nasce così, un anno fa – in pieno lockdown – Villa Carolina. “Ci siamo diplomate sommelier in piena pandemia – racconta Naomi – e poi non riuscivamo più a stare ferme, volevamo partire con il nostro progetto e così abbiamo fatto. Durante l’estate le ricerche e il lavoro in campagna, a settembre la nostra prima vendemmia”.

Un posto magico, intriso di storia e di ricordi. “Villa Carolina è una villa storica del 1693, protetta della Soprintendenza delle Belle Arti – racconta Lucrezia – nasce come ritiro estivo dei padri Filippini che all’arrivo della bella stagione recitavano le loro preghiere immersi nel verde. Una piccola chiesetta, oggi sconsacrata, rimane un bellissimo cimelio di quei tempi”.

La villa passò poi ai Conti Almerici di Cesena, diventando un edificio laico, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale divenne il luogo dove venivano sfollati i bambini. “Mio nonno – racconta Lucrezia – era uno di quei bimbi che visse in questa villa”. E come in una storia a lieto fine, dopo 60 anni il nonno di Lucrezia, l’imprenditore cesenate Edo Lelli, acquistò Villa Carolina con tutti i suoi vigneti. “Oggi la villa sarebbe da restaurare – continua Lucrezia – Con il nostro progetto, io e Naomi, vorremmo vederla risplendere della stessa luce di un tempo, renderla il fulcro della cantina e offrirla alla comunità romagnola, in tutto il suo splendore, organizzando eventi vinicoli, gastronomici e culturali”.

In questo paesaggio bucolico, ricco di storia, ricordi e passione è nato Primavera, il primo vino bianco della Cantina Villa Carolina, dai vitigni Trebbiano Romagnolo e Trebbiano Toscano. Primavera nasce dalla loro prima vendemmia, e come dice il nome stesso è un vino fresco, dagli aromi floreali e fruttati, perfetto per aperitivi, risotti, ogni preparazione a base di pesce ma anche un ottimo intermezzo da servire tra due portate per rinfrescare il palato.

“Il nostro secondo vino, un Sangiovese, verrà imbottiglio a metà aprile, il tempo necessario per lasciarlo affinare in bottiglia, per poi uscire sul mercato,” conclude Naomi.

E così la produzione di vino, trattata come un’arte, rende unica nella sua produzione artigianale ogni bottiglia.