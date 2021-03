Scintille e violente scariche elettriche. Trambusto in via Baldini

Quando hanno sentito i primi colpi hanno pensato ad un colpo ad un bancomat. Poi hanno visto che la porta in ferro della torre dell’energia elettrica di Via Baldini era stranamente spalancata. Quando due residenti si sono avvicinati per vedere cosa era successo altri colpi seguiti da una pioggia di scintille li hanno mancati di poco. Poi black out. I primi colpi si sono sentiti intorno alle 22.15. Poco prima delle 23 la corrente è tornata nelle case del Monte.

In tanti, circa venti, sono scesi in strada impauriti dal’accaduto e la scena che si è parata davanti ai presenti è quella di una pioggia di scintille che faceva seguito ad ogni “esplosione” elettrica. Scariche di una tale potenza da spalancare la porta della torre. Non c’erano fiamme, ma fumo che usciva dagli sfiati della struttura.