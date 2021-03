Basket, Tigers a caccia di riscatto col Cecina

Ottimo anche l’impatto del centro Nwokoye e dell’ala Korsunov. Il primo ha di fatto mantenuto i 12 punti di media del girone A2, mentre il secondo è arrivato dalla Juvi Cremona per raddoppiare il proprio minutaggio e portare ben 11,5 punti a partita alla causa cecinese. La formazione allenata da coach Russo ha esordito nella seconda fase con il pesante tonfo 83-64 in casa di Faenza, per poi rifarsi contro Alessandria ed ora occupa la nona posizione a quota 14 punti, appena due sotto i bianconeri e con la partita contro Piombino ancora da recuperare. Fondamentale dunque incamerare i due punti per Battisti e compagni per iniziare a puntellare i playoff, tenendo anche a debita distanza la zona playout, appena 4 punti più sotto. Non sono dunque ammessi passaggi a vuoto e non è soprattutto consentito lasciare punti agli avversari sulle tavole amiche del Carisport, tornato ad essere il fortino sul quale i bianconeri hanno costruito due stagioni memorabili. La palla a due verrà alzata domenica 28 marzo alle 18:00 da Andrea Andreatta di Udine e Michele Biondi di Trento. Il match sarà proposto in live streaming sulla piattaforma a pagamento LNP Pass e passerà poi sul canale 74 del digitale terrestre, TRMia, martedì 30 alle ore 22:50 circa, grazie a Teleromagna, media partner Tigers Cesena per la stagione 2020/21.