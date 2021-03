Il Covid si è portato via Ernesto Nasolini, il re del gelato artigianale a Cesenatico. Ernesto aveva 89 anni e dopo il laboratorio artigianale al Bar dei Marinai, tutti lo ricordano per la Gelateria Trieste in viale Trento, che in città chiamavano “da Muccini”. Infatti la moglie di Ernesto era Lena Muccini.