La scuola fino alla prima media riaprirà dopo Pasqua in zona rossa

Era una delle decisione più attese ed oggi, a quanto pare, c’è anche l’ufficialità: la scuola fino alla prima media riaprirà in zona rossa dopo Pasqua. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi in conferenza stampa, spiegando che si tratta di una delle decisioni prese dalla odierna cabina di regia in vista del prossimo decreto anti-Covid che confermerà per il resto le attuali restrizioni.

Anche se “non escludo cambiamenti in corso”, ha spiegato il presidente del Consiglio che valuterà “la situazione settimana dopo settimana”.