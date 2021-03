Quando finirà la zona rossa in Romagna? Ipotesi probabile il 19 aprile

Questo significa che l’arancione per l’Emilia Romagna si allontana: c’è chi ottimisticamente parla di lunedì 12 aprile ma se verrà rispettato l’algoritmo sanitario (e dunque la politica non “forzerà la mano”) e assai difficile che i parametri rientrino nella norma in tre settimane.

Ricordiamo infatti che, per cambiare di fascia, secondo il dpcm, servono due settimane di dati del colore nel quale si deve passare. Per intenderci: oggi il monitoraggio ha decretato l’Emilia ancora rossa. Se nelle prossime due settimane avremo dati da arancione, lunedì 12 è il giorno buono per scalare.