Basket, dominio Tigers nel fortino Carisport

Primo tempo spettacolare anche per Pavicevic, che ringrazia coach Tassinari per il quintetto base in luogo di Dell’Agnello. Regala punti attingendo a tutto il repertorio, da fuori e da sotto. Tanto il lavoro sporco per Gioacchino Chiappelli che, segna poco, ma nel momento che conta creando il determinante divario a rimbalzo fra le due formazioni. Sempre più determinanti infine gli assist di Frassineti, che ne smazza ben 8 in una serata in cui segna anche 7 punti da playlist.