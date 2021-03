Bonaccini: “Via i medici che non si sottopongono al vaccino”

“Dobbiamo impegnarci in una grandissima mobilitazione per il vaccino contro il Covid – ha più volte ribadito Sandra Zampa – dalla politica ai testimonial più ascoltati, in cui si dimostra la sicurezza con cui si può fare il vaccino. Farlo deve essere una precondizione per alcune categorie”. Una posizione osteggiata da molti perché considerata “lesiva delle libertà personali”, ma che ha avuto anche molti attestati di solidarietà. Da oggi anche quello del governatore Bonaccini.