Corrado Dones: “La Final-six è ancora alla portata”

Un brindisi che può già partire ed una speranza che, da sabato sera, non sembra più così fragile.

Il “day after” per la ginnastica cesenate ha il sapore dolce della vittoria, quella della Us Renato Serra che, (stra)vincendo la tappa di Siena, ha praticamente conquistato la promozione in A2: “Con un punteggio del genere (145,750) – spiega il presidente del sodalizio Corrado Dones – avremmo vinto anche la gara di A2 e questo la dice lunga sui valori tecnici che abbiamo messo in campo. Chiara Barzasi, ad esempio, a Siena ha ottenuto un punteggio che le sarebbe valso il podio anche nella massima serie, ma oggi il plauso va indistintamente a tutte le nostre ginnaste che, oltre al loro talento, hanno messo in pedana anche una grande determinazione mantenendo fede a tutte le nostre aspettative. Con i distacchi che abbiamo inferto, lo scarto di un punteggio (su tre) e il fatto che in A2 accedano tre formazioni, la promozione è ormai in cassaforte e dunque faccio i complimenti a tutti per questo splendido risultato di squadra”.