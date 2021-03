Riaperture, Bonaccini non fa previsioni. E non è un bel segnale

“Fino a quando l’Emilia-Romagna resterà in zona rossa? Non lo decido io, ma i parametri e il Dpcm del governo”. Se Stefano Bonaccini va sul generico e decide prudenzialmente di non condividere neppure una vaga speranza (cosa che aveva fatto, invece, nel passato) significa che – in tema di riaperture – un orizzonte temporale ancora non c’è.

Sollecitato da più parti, ieri il Governatore si è limitato a rispondere che “in Emilia Romagna la situazione era molto pesante, oggi lo è un pochino meno, seppure abbiamo ancora tanti ricoverati sia nelle terapie intensive che nei reparti Covid. Sta diminuendo la curva dei contagi in percentuale, paragonata alla settimana precedente, ma siamo ancora nel pieno della pandemia”. Insomma, anche se non è semplice fare proiezioni, non sarà facile scalare in zona arancione prima della fine di aprile: “Bisogna ancora reggere in maniera robusta per fare in modo che si sconfigga questa terza ondata – ha aggiunto ieri Bonaccini – e, insieme, dobbiamo vaccinare sempre più persone”.