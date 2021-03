Basket, la corazzata Unieuro affonda il Latina

Si ricomincia: segna Natali, segna Rush e risponde Fall per il 52-56, dopo 2′ e mezzo. E qui, la svolta: i biancorossi chiudono le maglie difensive e, nei successivi 5 minuti, concedono solo un punto su tiro libero. In attacco, invece, l’Unieuro costruisce un parziale di 7-0 condito dalla rubata con canestro in contropiede di Rodriguez (65-57). Raucci e Baldasso provano ad accorciare, ma la tripla di Giachetti, da 8 metri, sulla sirena, è il game-set-match: finisce 68-62. Bordata? Sì che centra la Santabarbara.

Dell’Agnello a fine partita: “Nel complesso non è stata una bella partita: di fronte a noi c’era una squadra con grandi motivazioni, mentre noi abbiamo fatto un po’ più fatica. Alla fine, però, con l’assetto di 5 piccoli in campo e con il grande carattere che hanno sempre i nostri giocatori, l’abbiamo portata a casa. Chiudere la regular season da imbattuti in casa, è una bella soddisfazione per tutti noi, per la Società e credo anche per i tifosi che ci sostengono sempre e purtroppo sono costretti a starci vicino in un altro modo“.