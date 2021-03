In consiglio si discute il “Canone unico”

Il comune ha messo a punto il cosiddetto “Canone Unico”. Il nuovo documento è stato presentato alle associazioni di categoria del territorio e alla Commissione Consiliare Affari Generali dopo il lavoro che ha coinvolto gli uffici Tributi, Commercio e Turismo sotto la supervisione dei dirigenti di riferimento Riccardo Spadarelli e Simona Savini all’opera insieme a tutta la Giunta.

Il nuovo canone andrà a sostituire, e inglobare, il canone per occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissione, così come previsto obbligatoriamente dalla Legge di Stabilità 2020. La filosofia alla base del lavoro svolto è stata quella di introdurre elementi di semplificazione nella materia: sul tema delle “occupazioni ricorrenti”, ad esempio, è stata introdotta la possibilità per gli esercenti di presentare un’unica domanda per l’intera stagione e pagare il canone in tre rate, così come sono state unificate le tipologie di sanzioni e di controllo. Come previsto dalla norma il canone viene introdotto ad invarianza di gettito, dunque a parità di fattispecie di situazioni non ci sarà alcun aggravio per i contribuenti.

La prima variazione si riferisce appunto all’introduzione del “Canone Unico” con previsione dell’omonimo e a fronte di tributi ed entrate soppressi che si attesterà in ogni caso ad invarianza di gettito. La seconda variazione si riferisce all’aumento dell’importo “Global Service Edifici” in particolare per Museo della Marineria e Teatro Comunale a fronte dell’assegnazione a Cesenatico Servizi dell’attività di alzata vele, predisposizione del presepe natalizio e assistenza tecnica al Teatro Comunale in modo da usufruire al meglio della capacità tecnica della propria società. L’ultima variazione è inerente alla riduzione del 10% del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità grazie agli ottimi dati circa le tempistiche di pagamento del Comune che nel 2020 ha visto un tempo medio pari a 23 giorni contro i 30 previsti per legge.