Incapace d’intendere e volere, assolta la cinese che sfregia le auto

Quella donna di origini cinesi che se ne va a spasso in bicicletta con un punteruolo affilato incidendo scritte deliranti sulle carrozzerie delle auto parcheggiate, a Cesenatico se la ricordano in tanti. Decine di malcapitati che, per colpa delle sue sortite (spesso in zona Energy), hanno dovuto pagare conti salatissimi dal carrozziere.

Ebbene, proprio lei – 59 anni senza fissa dimora – nei giorni scorsi è finita a processo per 21 casi di auto sfregiate in piazza della Resistenza a Cervia, dove se l’era presa anche con la tenda parasole di una piadineria.

Dopo una perizia psichiatrica commissionata dal tribunale di Ravenna, la donna – che per un certo periodo ha stazionato anche davanti alla Coop di Cesenatico – è stata assolta perché considerata totalmente incapace di intendere e di volere.