Nel menefreghismo generale, è quasi record di contagi in città

In città c’è ormai una diffusa indifferenza di fronte a questa pandemia. Eppure la curva dei contagi non accenna a scendere e la pressione sugli ospedali – recitano i bollettini Ausl – “resta fortissima”.

E così, da una parte, i dati ci dicono che l’Emilia Romagna è la regione italiana con il più alto incremento di casi (numeri di ieri), dall’altra, in giro per Cesenatico, si vive come se il Covid non esistesse.

Lo stesso sindaco, tanto prodigo di raccomandazioni nel corso della prima ondata (quando i contagi erano un quinto di quelli attuali) nei suoi aggiornamenti periodici sembra aver ormai rinunciato anche agli inviti formali alla prudenza.

Ad oggi l’unica operazione per contrastare gli assembramenti in città resta quella del parco di Levante una settimana fa (venti verbali staccati in una botta sola) ma, ad onor del vero, un po’ dappertutto si vedono scene analoghe e, domenica scorsa, un noto locale del lungomare ha addirittura aperto le sue porte come se nulla fosse. Gli sconfinamenti fra comuni sono ormai all’ordine del giorno (nel weekend a spasso per Cesenatico c’erano tante persone provenienti dai paesi limitrofi) e, con queste giornate di sole, sempre più gente si sdraia sotto le dune per la prima tintarella dell’anno.